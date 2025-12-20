Эдвардс объяснил, чем его восхитил Стефен Карри в олимпийской сборной США

24-летний американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», высказался о своей игре в олимпийской сборной США в Париже в 2024-м.

— Какие моменты из выступлений за сборную США тебе запомнились как важные уроки, которые хочешь взять с собой дальше?

— Наверное, [Стефен] Карри. Несмотря ни на что, он всегда оставался сосредоточенным на работе. Именно это помогло мне понять, что никогда нельзя идти против работы… Потом он всегда говорил: «Не волнуйся, всё само наладится». В тех играх, когда он был нам нужен больше всего, он справился. Я думаю, это было по-настоящему особенно, — приводит слова Эдвардса ESPN.