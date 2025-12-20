Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс объяснил, чем его восхитил Стефен Карри в олимпийской сборной США

Эдвардс объяснил, чем его восхитил Стефен Карри в олимпийской сборной США
Комментарии

24-летний американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий за «Миннесоту Тимбервулвз», высказался о своей игре в олимпийской сборной США в Париже в 2024-м.

— Какие моменты из выступлений за сборную США тебе запомнились как важные уроки, которые хочешь взять с собой дальше?
— Наверное, [Стефен] Карри. Несмотря ни на что, он всегда оставался сосредоточенным на работе. Именно это помогло мне понять, что никогда нельзя идти против работы… Потом он всегда говорил: «Не волнуйся, всё само наладится». В тех играх, когда он был нам нужен больше всего, он справился. Я думаю, это было по-настоящему особенно, — приводит слова Эдвардса ESPN.

Материалы по теме
«Просто стараюсь быть рядом». Купер Флэгг — о взаимоотношениях с Дирком Новицки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android