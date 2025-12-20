«Игра будет жёсткой». Форвард «Самары» Походяев — о матче с «Автодором»

24-летний российский профессиональный баскетболист Данила Походяев, играющий на позиции тяжёлого форварда за клуб Единой лиги ВТБ «Самара», высказался в преддверии матча с «Автодором».

«Чего не хватило, чтобы успешно начать домашнюю серию? В матче с «Енисеем» мы очень плохо сыграли в защите. Да, набрали свои очки, но чересчур много пропустили. «Большие» соперника набрали 52 очка. А мы, к сожалению, ничего им не смогли противопоставить.

Сегодня – «Автодор». Это важный матч для обеих команд. У саратовцев затяжная серия поражений, а «Самара» пока без побед. Игра будет жёсткой. Соперник быстро бежит вперёд, агрессивно защищается. Мы постараемся его остановить, нейтрализовать лидера гостей – Малика Ньюмэна. Это наш последний домашний матч в году. Мы очень хотим порадовать наших болельщиков первой победой!» — приводит слова Походяева пресс-служба клуба.