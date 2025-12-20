«Всё равно». Шей Гилджес-Александер ответил на слухи, что «Оклахоме» подсуживают
27-летний канадский атакующий защитник Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» (107:112) ответил на вопрос про судейство.
НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 19, Дивинченцо - 15, Рид - 15, Макдэниелс - 13, Хиланд - 13, Гобер - 9, Шеннон - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 17, Холмгрен - 14, Митчелл - 14, Дорт - 11, Карузо - 7, Джо - 6, Уоллес - 2, Хартенштайн - 1, Дженг, Карлсон, Уиггинс, Уильямс
— Тебя не смущают разговоры о том, что к вам судьи относятся по-особенному и дают больше свистков в вашу пользу?
— Мне всё равно, ни капельки не беспокоит. Я никогда не мог контролировать, как судьи дают свисток. Я никогда не мог. И тем более никогда не был судьёй. Всё, что я могу делать, — это играть в баскетбол, и это всё, на чём я сосредоточен. Стараюсь выигрывать игры и чемпионаты, — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции после матча.
