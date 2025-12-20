Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё равно». Шей Гилджес-Александер ответил на слухи, что «Оклахоме» подсуживают

«Всё равно». Шей Гилджес-Александер ответил на слухи, что «Оклахоме» подсуживают
Комментарии

27-летний канадский атакующий защитник Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» (107:112) ответил на вопрос про судейство.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Рэндл - 19, Дивинченцо - 15, Рид - 15, Макдэниелс - 13, Хиланд - 13, Гобер - 9, Шеннон - 2, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 17, Холмгрен - 14, Митчелл - 14, Дорт - 11, Карузо - 7, Джо - 6, Уоллес - 2, Хартенштайн - 1, Дженг, Карлсон, Уиггинс, Уильямс

— Тебя не смущают разговоры о том, что к вам судьи относятся по-особенному и дают больше свистков в вашу пользу?
— Мне всё равно, ни капельки не беспокоит. Я никогда не мог контролировать, как судьи дают свисток. Я никогда не мог. И тем более никогда не был судьёй. Всё, что я могу делать, — это играть в баскетбол, и это всё, на чём я сосредоточен. Стараюсь выигрывать игры и чемпионаты, — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции после матча.

Сейчас читают:
Как «Оклахома» повторяет путь «Голден Стэйт»
Как «Оклахома» повторяет путь «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android