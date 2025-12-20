«Всё равно». Шей Гилджес-Александер ответил на слухи, что «Оклахоме» подсуживают

27-летний канадский атакующий защитник Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер», после поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» (107:112) ответил на вопрос про судейство.

— Тебя не смущают разговоры о том, что к вам судьи относятся по-особенному и дают больше свистков в вашу пользу?

— Мне всё равно, ни капельки не беспокоит. Я никогда не мог контролировать, как судьи дают свисток. Я никогда не мог. И тем более никогда не был судьёй. Всё, что я могу делать, — это играть в баскетбол, и это всё, на чём я сосредоточен. Стараюсь выигрывать игры и чемпионаты, — сказал Гилджес-Александер на пресс-конференции после матча.