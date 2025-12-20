Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович ответил, сыграют ли Беленицкий и Ли с «Зенитом»

Перасович ответил, сыграют ли Беленицкий и Ли с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался в преддверии центрального матча тура Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
1-я четверть
19 : 12
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Халилулаев, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко, Шаманич

— Скажите, насколько интенсивно вы организуете тренировочный процесс в данный момент?
— Мы проводим обычные тренировки, как всегда. Ничего существенно не меняем в этом процессе. Многое зависит от количества травмированных баскетболистов и того, сколько у нас игроков в строю. Но сам тренировочный процесс остаётся неизменным.

— Каково состояние травмированных игроков? На последней послематчевой пресс-конференции вы отметили, что Пэрис Ли и Михаил Беленицкий, вероятно, не сыграют в субботу. Это так?
— Сложно сказать. Завтра посмотрим. Всё прояснится в последний момент. На сегодня ситуация такова, что мы скорее пессимистично, чем оптимистично настроены относительно их участия в матче с «Зенитом».

— Предстоит сыграть против одного из экс-лидеров УНИКСа, ныне защитника петербуржцев Ненада Димитриевича. Чего ждёте от этой встречи?
— Считаю, Нено будет очень настроен, впрочем, как и вся его команда. Мы играем против клуба, который, на мой взгляд, сейчас имеет лучший состав в турнире. Они активно внедряют новых игроков. Ожидаю, что они будут чрезвычайно мотивированы, особенно после нашей прошлой победы над ними, — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Сейчас читают:
Сергей Карасёв объяснил, как «Зенит» может победить УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android