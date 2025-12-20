Перасович ответил, сыграют ли Беленицкий и Ли с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался в преддверии центрального матча тура Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

— Скажите, насколько интенсивно вы организуете тренировочный процесс в данный момент?

— Мы проводим обычные тренировки, как всегда. Ничего существенно не меняем в этом процессе. Многое зависит от количества травмированных баскетболистов и того, сколько у нас игроков в строю. Но сам тренировочный процесс остаётся неизменным.

— Каково состояние травмированных игроков? На последней послематчевой пресс-конференции вы отметили, что Пэрис Ли и Михаил Беленицкий, вероятно, не сыграют в субботу. Это так?

— Сложно сказать. Завтра посмотрим. Всё прояснится в последний момент. На сегодня ситуация такова, что мы скорее пессимистично, чем оптимистично настроены относительно их участия в матче с «Зенитом».

— Предстоит сыграть против одного из экс-лидеров УНИКСа, ныне защитника петербуржцев Ненада Димитриевича. Чего ждёте от этой встречи?

— Считаю, Нено будет очень настроен, впрочем, как и вся его команда. Мы играем против клуба, который, на мой взгляд, сейчас имеет лучший состав в турнире. Они активно внедряют новых игроков. Ожидаю, что они будут чрезвычайно мотивированы, особенно после нашей прошлой победы над ними, — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.