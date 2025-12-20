Скидки
Главная Баскетбол Новости

Впервые за 21 год сразу два россиянина дебютировали в матчах НБА

Впервые за 21 год сразу два россиянина дебютировали в матчах НБА
Комментарии

В ночь на 20 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, который порадовал поклонников российских игроков историческим достижением.

Впервые за 21 год в североамериканской лиге в течение сезона дебютировали сразу два россиянина. В игре между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» своё появление на паркете совершил 24-летний центровой Владислав Голдин, представляющий клуб из Флориды. Он появился на паркете на 55 секунд. «Майами Хит» проиграл в матче со счётом 116:129.

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 116
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уайт - 33, Браун - 30, Хозер - 15, Саймонс - 14, Гонсалес - 10, Кета - 10, Притчард - 9, Уолш - 6, Майнотт - 2, Тиллман, Гарза, Шейерман, Буше
Майами Хит: Уэр - 24, Пауэлл - 18, Якуционис - 17, Адебайо - 16, Жакез-мл. - 14, Фонтеккио - 12, Смит - 7, Гарднер - 5, Джонсон - 3, Хирроу, Уиггинс, Митчелл, Голдин

В начале сезона-2025/2026 дебютировал разыгрывающий Егор Дёмин, которого клуб «Бруклин Нетс» выбрал под восьмым номером на драфте.

21 год назад Виктор Хряпа и Павел Подкользин стали игроками НБА и появились на площадке.

