Впервые за 21 год сразу два россиянина дебютировали в матчах НБА

В ночь на 20 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, который порадовал поклонников российских игроков историческим достижением.

Впервые за 21 год в североамериканской лиге в течение сезона дебютировали сразу два россиянина. В игре между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» своё появление на паркете совершил 24-летний центровой Владислав Голдин, представляющий клуб из Флориды. Он появился на паркете на 55 секунд. «Майами Хит» проиграл в матче со счётом 116:129.

В начале сезона-2025/2026 дебютировал разыгрывающий Егор Дёмин, которого клуб «Бруклин Нетс» выбрал под восьмым номером на драфте.

21 год назад Виктор Хряпа и Павел Подкользин стали игроками НБА и появились на площадке.