«Автодор» прервал 13-матчевую серию поражений, обыграв «Самару» в овертайме в Единой лиге

В субботу, 20 декабря, в Самаре во дворце спорта имени В.С. Высоцкого состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местная «Самара» принимала «Автодор». Хозяева площадки со счётом 99:102 ОТ (17:30; 22:24; 31:24; 19:11; 10:13) уступили саратовским гостям.

«Автодор» прервал 13-матчевую серию поражений. У «Самары» по-прежнему нет побед в нынешнем сезоне.

Лучшим в составе хозяев стал российский защитник Никита Михайловский, на его счету 31 очко, девять подборов, шесть передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+39».

У «Автодора» лучшим стал российский лёгкий форвард Павел Земский, в его активе 19 очков, семь подборов, одна передача и две потери при коэффициенте эффективности «+23».