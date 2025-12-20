Скидки
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Самара» — «Автодор», результат матча 20 декабря 2025, счет 99:102, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Автодор» прервал 13-матчевую серию поражений, обыграв «Самару» в овертайме в Единой лиге
Комментарии

В субботу, 20 декабря, в Самаре во дворце спорта имени В.С. Высоцкого состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местная «Самара» принимала «Автодор». Хозяева площадки со счётом 99:102 ОТ (17:30; 22:24; 31:24; 19:11; 10:13) уступили саратовским гостям.

«Автодор» прервал 13-матчевую серию поражений. У «Самары» по-прежнему нет побед в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
99 : 102
ОТ
Автодор
Саратов
Самара: Михайловский - 31, Минченко - 14, Шейко - 12, Чеваренков - 11, Походяев - 11, Кузнецов - 9, Чебуркин - 9, Косяков - 2, Пивцайкин, Маруфов, Чикарев
Автодор: Пранаускис - 22, Ньюмэн - 22, Земский - 19, Хаджибегович - 19, Вольхин - 11, Евсеев - 7, Коско - 2, Сущик, Фёдоров, Клименко, Яковлев

Лучшим в составе хозяев стал российский защитник Никита Михайловский, на его счету 31 очко, девять подборов, шесть передач и пять потерь при коэффициенте эффективности «+39».

У «Автодора» лучшим стал российский лёгкий форвард Павел Земский, в его активе 19 очков, семь подборов, одна передача и две потери при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

