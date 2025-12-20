Дабл-дабл Бингэма и 10 передач Шведа помогли УНИКСу обыграть «Зенит» в Единой лиге

В субботу, 20 декабря, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 88:75 (23:14; 23:34; 19:12; 23:15) обыграли гостей из Санкт-Петербурга.

Лучшим игроком в составе казанцев стал канадский лёгкий форвард Дишон Пьерр, в его активе 24 очка, три подбора, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+26». Американский центровой Маркус Бингэм оформил дабл-дабл, на его счету 19 очков, 12 подборов, три передачи, один блок-шот, один перехват и семь потерь. Разыгрывающий Алексей Швед набрал восемь очков и сделал 10 передач.

У «Зенита» лучшим стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, который набрал 19 очков, сделал два подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+22».