Главная Баскетбол Новости

УНИКС — «Зенит», результат матча 20 декабря 2025, счет 88:75, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Дабл-дабл Бингэма и 10 передач Шведа помогли УНИКСу обыграть «Зенит» в Единой лиге
В субботу, 20 декабря, в Казани на стадионе «Баскет-холл» состоялся центральный матч тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 88:75 (23:14; 23:34; 19:12; 23:15) обыграли гостей из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 24, Бингэм - 19, Рейнольдс - 16, Лопатин - 16, Швед - 8, Д. Кулагин - 5, Халилулаев, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
Зенит: Шаманич - 20, Фрейзер - 19, Вонле - 10, Рэндольф - 6, Жбанов - 5, Мартюк - 4, Димитриевич - 4, Карасёв - 3, Воронцевич - 2, Емченко - 2, Щербенев, Узинский

Лучшим игроком в составе казанцев стал канадский лёгкий форвард Дишон Пьерр, в его активе 24 очка, три подбора, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+26». Американский центровой Маркус Бингэм оформил дабл-дабл, на его счету 19 очков, 12 подборов, три передачи, один блок-шот, один перехват и семь потерь. Разыгрывающий Алексей Швед набрал восемь очков и сделал 10 передач.

У «Зенита» лучшим стал американский разыгрывающий Трент Фрейзер, который набрал 19 очков, сделал два подбора, две передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+22».

