Результаты матчей Единой лиги 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Единая лига. Результаты 20 декабря:

«Самара» — «Автодор» — 99:102 ОТ;

УНИКС — «Зенит» — 88:75.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 16 матчах 14 побед и два поражения. На второй строчке — УНИКС, у которого 14 побед при двух поражениях в 16 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при шести поражениях).