Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и МБА-МАИ в Единой лиге

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и МБА-МАИ в Единой лиге
Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от встречи со столичной МБА-МАИ в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч состоится 21 декабря, начало встречи намечено на 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«Непросто проводить домашний матч на площадке, которая, на самом деле, является домашней для соперника. Нам нужно изначально подойти к этому матчу гораздо серьёзнее, чем мы отнеслись к предыдущему, потому что МБА-МАИ в нынешнем сезоне доказала, что является сильной командой, которая показывает баскетбол высокого уровня», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба армейской команды.

