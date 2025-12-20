Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и МБА-МАИ в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от встречи со столичной МБА-МАИ в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч состоится 21 декабря, начало встречи намечено на 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК ЦСКА Москва Не начался МБА-МАИ Москва

«Непросто проводить домашний матч на площадке, которая, на самом деле, является домашней для соперника. Нам нужно изначально подойти к этому матчу гораздо серьёзнее, чем мы отнеслись к предыдущему, потому что МБА-МАИ в нынешнем сезоне доказала, что является сильной командой, которая показывает баскетбол высокого уровня», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба армейской команды.