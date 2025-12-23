Скидки
Главная Баскетбол Новости

Париж — Црвена Звезда: прямая трансляция матча 18-го тура Евролиги по баскетболу 2025/2026 начнётся в 22:45

Начало прямой видеотрансляции матча Евролиги по баскетболу «Париж» — «Црвена Звезда»
Комментарии

23 декабря в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу сезона-2025/2026 между клубами «Париж» (Франция) и «Црвена Звезда» (Сербия).

Смотрите матч здесь:
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
102 : 92
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Уаттара, Уиллис
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
