Два российских баскетболиста пробились в финал престижного молодёжного турнира

Два российских баскетболиста пробились в финал престижного молодёжного турнира
Сегодня, 20 декабря, состоялся полуфинальный матч в рамках престижного международного молодёжного турнира Ciudad de L´Hospitalet между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 69:61 в пользу «сливочных». Таким образом, коллектив из Мадрида вышел в финал турнира.

Отметим, в составе юниорского «Реала» в данный момент выступают двое российских спортсменов — Егор Амосов и Илья Фролов. В финале россияне в составе мадридской команды встретятся с клубом «Баскония-Алавес».

Напомним, за молодёжный «Реал» с 2021 по 2024 год выступал также российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, который сейчас играет в НБА за «Бруклин Нетс».

