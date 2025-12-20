Владимир Гомельский отреагировал на результат матча между «Зенитом» и УНИКСом

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт матча Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом», который завершился в пользу клуба из Казани со счётом 88:75.

«Зенит» набрал хороший ход, ряд игроков находятся в приличной форме. У казанцев череда травм, отсюда ограниченный состав. Но хозяева превзошли гостей почти во всех компонентах игры. Бингэм, Рейнольдс и особенно Пьерр оказались слишком разносторонними баскетболистами для защиты «Зенита». Кроме того, отлично проявил себя в управлении атакой Дима Кулагин. А бывший игрок УНИКСа, а теперь зенитовец Димитриевич откровенно провалил матч.

Кроме Фрейзера и Шаманича, в «Зените» и выделить некого. После перерыва казанцы перехватили инициативу и не подпускали соперника близко в счёте. В итоге 88:75 — важная победа команды Велимира Перасовича», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.