Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский отреагировал на результат матча между «Зенитом» и УНИКСом

Владимир Гомельский отреагировал на результат матча между «Зенитом» и УНИКСом
Комментарии

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался насчёт матча Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом», который завершился в пользу клуба из Казани со счётом 88:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 24, Бингэм - 19, Рейнольдс - 16, Лопатин - 16, Швед - 8, Д. Кулагин - 5, Халилулаев, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
Зенит: Шаманич - 20, Фрейзер - 19, Вонле - 10, Рэндольф - 6, Жбанов - 5, Мартюк - 4, Димитриевич - 4, Карасёв - 3, Воронцевич - 2, Емченко - 2, Щербенев, Узинский

«Зенит» набрал хороший ход, ряд игроков находятся в приличной форме. У казанцев череда травм, отсюда ограниченный состав. Но хозяева превзошли гостей почти во всех компонентах игры. Бингэм, Рейнольдс и особенно Пьерр оказались слишком разносторонними баскетболистами для защиты «Зенита». Кроме того, отлично проявил себя в управлении атакой Дима Кулагин. А бывший игрок УНИКСа, а теперь зенитовец Димитриевич откровенно провалил матч.

Кроме Фрейзера и Шаманича, в «Зените» и выделить некого. После перерыва казанцы перехватили инициативу и не подпускали соперника близко в счёте. В итоге 88:75 — важная победа команды Велимира Перасовича», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Сейчас читают:
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android