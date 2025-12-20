Секулич прокомментировал поражение «Зенита» в матче с УНИКСом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (75:88).

«Это была странная для нас игра, особенно что касается ее начала. Мы позволили УНИКСу реализовать всё то, что они хотели. Такое ощущение, что мы продолжали спать в отеле. Но мы нашли в себе силы изменить происходившее, заиграли жёстче. Мы даже вырывались вперед и вели с разницей «+5» по ходу второй четверти.

Во второй половине сложилось впечатление, что мы сдались. Прежде всего в силовой игре. Самая большая проблема в том, что мы не реализовали несколько важных лэй-апов, важных открытых бросков и потеряли уверенность в защите. Совершили несколько потерь, всё это уместилось в две или три минуты, УНИКС снова нарастил преимущество и оторвался. И мы уже не смогли вернуться», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.