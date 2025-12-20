Скидки
Секулич прокомментировал поражение «Зенита» в матче с УНИКСом

Секулич прокомментировал поражение «Зенита» в матче с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (75:88).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 24, Бингэм - 19, Рейнольдс - 16, Лопатин - 16, Швед - 8, Д. Кулагин - 5, Халилулаев, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
Зенит: Шаманич - 20, Фрейзер - 19, Вонле - 10, Рэндольф - 6, Жбанов - 5, Мартюк - 4, Димитриевич - 4, Карасёв - 3, Воронцевич - 2, Емченко - 2, Щербенев, Узинский

«Это была странная для нас игра, особенно что касается ее начала. Мы позволили УНИКСу реализовать всё то, что они хотели. Такое ощущение, что мы продолжали спать в отеле. Но мы нашли в себе силы изменить происходившее, заиграли жёстче. Мы даже вырывались вперед и вели с разницей «+5» по ходу второй четверти.

Во второй половине сложилось впечатление, что мы сдались. Прежде всего в силовой игре. Самая большая проблема в том, что мы не реализовали несколько важных лэй-апов, важных открытых бросков и потеряли уверенность в защите. Совершили несколько потерь, всё это уместилось в две или три минуты, УНИКС снова нарастил преимущество и оторвался. И мы уже не смогли вернуться», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

Комментарии
