Фрейзер прокомментировал поражение «Зенита» в матча с УНИКСом

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (75:88).

«Мы проявили характер в начале. Смогли выдержать эти негативные моменты, когда они набирали очки в первой половине. Думаю, мы хорошо справились с тем, чтобы остановить натиск, сдержать их и вернуться в игру, борясь немного усерднее. Тренер много говорил об этом перед игрой: не позволять себе по несколько минут подряд играть плохо, потому что это команда, которая играет очень сильно физически, очень жестко. Они наказывают тебя, если ты даешь повод. Так что, на мой взгляд, мы просто недостаточно хорошо справились с жесткостью, не были полностью сосредоточены и не смогли выдержать такие моменты в оставшейся части игры. Но, конечно, это опыт, на котором можно учиться. Нам нужно продолжать расти, поработать над несколькими вещами и вернуться к лучшей форме себя. Это главное. Нам ничего не остается, кроме как продолжать прогрессировать, держаться вместе, быть сосредоточенными в следующий раз и быть готовыми.

Что изменилось во вторйо половине? Я бы сказал, что это интенсивность. Как я уже подмечал, тренер много говорил об этом перед игрой. Против таких команд у нас случаются незабивные отрезки, и они сразу наказывают. Во второй половине у нас было слишком много таких моментов, и мы не набирали очки. Мы теряли ритм, и это ставило нас в сложное положение. Очень тяжело пытаться вернуться и конкурировать с такой командой в четвертой четверти, потому что они очень физически сильны и выматывают тебя. Когда проходят такие нерезультативные отрезки, теряешь ритм и уверенность, и это тяжело. Сегодня они остановили нас. Так что, как я сказал, нам нужно быть сконцентрированными. Им нравится все осложнять, это как бой кулаками на протяжении четырех четвертей. Нужно быть жесткими, у нас сегодня это не получилось. Они были жестче нас, и нам нужно быть лучше», — приводит слова Фрейзера официальный сайт команды.