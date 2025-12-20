Виктор Хряпа: все мы хотим, чтобы у Голдина получилось в НБА, но не всё зависит от него

43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянин Виктор Хряпа пожелал успеха 24-летнему центровому «Майами Хит» соотечественнику Владиславу Голдину, который сегодня, 20 декабря, дебютировал в североамериканской лиге в матче с «Бостон Селтикс».

«Все мы очень хотим, чтобы у ребят всё получилось в НБА. Тяжело сказать, как у Владислава всё сложится. Это зависит не только от него, но и от обстоятельств, в которых он оказался. Говорит ли появление сразу двух россиян в НБА о развитии нашего баскетбола? Оба игрока выступают за границей длительное время, так что о каком развитии можно говорить», — приводит слова Хряпы издание «Советский спорта».

В сегодняшнем матче Голдин появился на паркете на 55 секунд. «Майами Хит» проиграл в матче со счётом 116:129.