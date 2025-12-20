Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Хряпа: все мы хотим, чтобы у Голдина получилось в НБА, но не всё зависит от него

Виктор Хряпа: все мы хотим, чтобы у Голдина получилось в НБА, но не всё зависит от него
Комментарии

43-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянин Виктор Хряпа пожелал успеха 24-летнему центровому «Майами Хит» соотечественнику Владиславу Голдину, который сегодня, 20 декабря, дебютировал в североамериканской лиге в матче с «Бостон Селтикс».

НБА — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 116
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уайт - 33, Браун - 30, Хозер - 15, Саймонс - 14, Гонсалес - 10, Кета - 10, Притчард - 9, Уолш - 6, Майнотт - 2, Тиллман, Гарза, Шейерман, Буше
Майами Хит: Уэр - 24, Пауэлл - 18, Якуционис - 17, Адебайо - 16, Жакез-мл. - 14, Фонтеккио - 12, Смит - 7, Гарднер - 5, Джонсон - 3, Хирроу, Уиггинс, Митчелл, Голдин

«Все мы очень хотим, чтобы у ребят всё получилось в НБА. Тяжело сказать, как у Владислава всё сложится. Это зависит не только от него, но и от обстоятельств, в которых он оказался. Говорит ли появление сразу двух россиян в НБА о развитии нашего баскетбола? Оба игрока выступают за границей длительное время, так что о каком развитии можно говорить», — приводит слова Хряпы издание «Советский спорта».

В сегодняшнем матче Голдин появился на паркете на 55 секунд. «Майами Хит» проиграл в матче со счётом 116:129.

Материалы по теме
Россиян в НБА стало больше! За Дёминым в лиге дебютировал Владислав Голдин
Россиян в НБА стало больше! За Дёминым в лиге дебютировал Владислав Голдин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android