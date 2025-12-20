Велимир Перасович пессимистично высказался после победы УНИКСа в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 88:75.

«Прежде всего поздравляю своих игроков. Мы очень старались. Особенно во второй половине – отлично сыграли в обороне, это помогло нам выиграть.

Было очень тяжело. У нас нет большого запаса сил и не так много игроков в ротации. Приходится ставить их на разные позиции. Но сегодня ребята показали отличную самоотдачу и характер.

Да, сегодня мы смогли так победить. Однако если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы. Надеюсь, скоро восстановятся наши травмированные или мы подпишем нового игрока. Потому что играть каждые три дня и задействовать одних и тех же исполнителей очень сложно.

С такой ротацией побеждать тяжело. В одной игре, как сегодня, можно собраться: помогают наши болельщики и отличная мотивация. Но может быть и иначе, например, с «Пармой». Если у игроков нет той же мотивации, если у них плохой день и нет запаса сил, выиграть такой матч крайне сложно», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.