Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Велимир Перасович пессимистично высказался после победы УНИКСа в матче с «Зенитом»

Велимир Перасович пессимистично высказался после победы УНИКСа в матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе своих подопечных в матче с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 88:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 24, Бингэм - 19, Рейнольдс - 16, Лопатин - 16, Швед - 8, Д. Кулагин - 5, Халилулаев, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
Зенит: Шаманич - 20, Фрейзер - 19, Вонле - 10, Рэндольф - 6, Жбанов - 5, Мартюк - 4, Димитриевич - 4, Карасёв - 3, Воронцевич - 2, Емченко - 2, Щербенев, Узинский

«Прежде всего поздравляю своих игроков. Мы очень старались. Особенно во второй половине – отлично сыграли в обороне, это помогло нам выиграть.

Было очень тяжело. У нас нет большого запаса сил и не так много игроков в ротации. Приходится ставить их на разные позиции. Но сегодня ребята показали отличную самоотдачу и характер.

Да, сегодня мы смогли так победить. Однако если и дальше играть таким коротким составом, в будущем у нас могут возникнуть большие проблемы. Надеюсь, скоро восстановятся наши травмированные или мы подпишем нового игрока. Потому что играть каждые три дня и задействовать одних и тех же исполнителей очень сложно.

С такой ротацией побеждать тяжело. В одной игре, как сегодня, можно собраться: помогают наши болельщики и отличная мотивация. Но может быть и иначе, например, с «Пармой». Если у игроков нет той же мотивации, если у них плохой день и нет запаса сил, выиграть такой матч крайне сложно», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android