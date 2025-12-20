Тренер «Автодора»: психологически было невероятно трудно работать на фоне серии поражений

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой». Саратовский клуб победил со счётом 102:99 от.

«Это очень важная победа, в том числе и для нашего будущего. Очень рад за игроков, которые проявили характер, особенно после того, как Малик получил травму. Они нашли в себе силы. И за счёт подборов и хорошей защиты смогли переломить игру. Единственное: в третьей четверти они вышли немного расслабленными, подумав, что игра уже сделана. Но «Самара» – такая команда, которая бьётся, с которой расслабляться нельзя. Очень рад тому, что в концовке мы проявили характер и добились важнейшей победы, потому что психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.