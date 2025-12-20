Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Автодора»: психологически было невероятно трудно работать на фоне серии поражений

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой». Саратовский клуб победил со счётом 102:99 от.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
99 : 102
ОТ
Автодор
Саратов
Самара: Михайловский - 31, Минченко - 14, Шейко - 12, Чеваренков - 11, Походяев - 11, Кузнецов - 9, Чебуркин - 9, Косяков - 2, Пивцайкин, Маруфов, Чикарев
Автодор: Пранаускис - 22, Ньюмэн - 22, Земский - 19, Хаджибегович - 19, Вольхин - 11, Евсеев - 7, Коско - 2, Сущик, Фёдоров, Клименко, Яковлев

«Это очень важная победа, в том числе и для нашего будущего. Очень рад за игроков, которые проявили характер, особенно после того, как Малик получил травму. Они нашли в себе силы. И за счёт подборов и хорошей защиты смогли переломить игру. Единственное: в третьей четверти они вышли немного расслабленными, подумав, что игра уже сделана. Но «Самара» – такая команда, которая бьётся, с которой расслабляться нельзя. Очень рад тому, что в концовке мы проявили характер и добились важнейшей победы, потому что психологически было невероятно трудно работать на фоне длительной серии поражений», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

