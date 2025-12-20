Скидки
Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча МБА-МАИ с ЦСКА

Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча МБА-МАИ с ЦСКА
Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв поделился ожиданиями от встречи со столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Матч состоится 21 декабря, начало встречи намечено на 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«ЦСКА есть ЦСКА. Чемпион Единой Лиги ВТБ, лидер текущего сезона. Армейцы сохранили свой победный костяк, точечно усилились. Состав сыгранный, красно-синие показывают очень качественный баскетбол. У нас есть свои кадровые сложности, мы пока не в оптимальном составе, но матчи с такими командами — это очень нужная для нас проверка.

Мы должны выходить и показывать свой максимум, чтобы на фоне лидера оценить свои возможности. Играть с сильными всегда интересно», — приводит слова Карасёва официальный сайт команды.

