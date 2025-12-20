«Стараемся, но не получается». Главный тренер «Самары» — о поражении в матче с «Автодором»

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов поделился мыслями о поражении команды в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (99:102 ОТ).

«Неудачное начало. Но, пропустив 31 очко в первой четверти, мы наладили защиту и вернулись в игру. Наш зал, конечно, сегодня был в огне. Это и заслуга ребят, которые дали болельщикам энергию. Несколько хороших перехватов, убежали… Однако несколько раз потеряли мяч в переходе, бросили «пустые» броски… Зашли в клатч – и подбор. 17 подборов – с этим мы не справились. Стараемся, работаем, но не получается. Конечно, и овертайм можно было завершить более удачно. Спасибо ребятам, что вернулись в игру, за их самоотдачу. И спасибо нашим болельщикам!» — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.