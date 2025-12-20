Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Стараемся, но не получается». Главный тренер «Самары» — о поражении в матче с «Автодором»

Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов поделился мыслями о поражении команды в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» (99:102 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
99 : 102
ОТ
Автодор
Саратов
Самара: Михайловский - 31, Минченко - 14, Шейко - 12, Чеваренков - 11, Походяев - 11, Кузнецов - 9, Чебуркин - 9, Косяков - 2, Пивцайкин, Маруфов, Чикарев
Автодор: Пранаускис - 22, Ньюмэн - 22, Земский - 19, Хаджибегович - 19, Вольхин - 11, Евсеев - 7, Коско - 2, Сущик, Фёдоров, Клименко, Яковлев

«Неудачное начало. Но, пропустив 31 очко в первой четверти, мы наладили защиту и вернулись в игру. Наш зал, конечно, сегодня был в огне. Это и заслуга ребят, которые дали болельщикам энергию. Несколько хороших перехватов, убежали… Однако несколько раз потеряли мяч в переходе, бросили «пустые» броски… Зашли в клатч – и подбор. 17 подборов – с этим мы не справились. Стараемся, работаем, но не получается. Конечно, и овертайм можно было завершить более удачно. Спасибо ребятам, что вернулись в игру, за их самоотдачу. И спасибо нашим болельщикам!» — приводит слова Коновалова пресс-служба Единой лиги.

