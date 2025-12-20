Скидки
Кевин Гарнетт призвал не голосовать за участие Леброна в Матче всех звёзд

Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт призвал не голосовать за участие лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса, выступающего на позиции разыгрывающего защитника, в Матче всех звёзд.

«Леброн не хочет играть на Матче всех звёзд. Послушайте, все вы, кто собирается голосовать за Брона — сохраните свой голос для другого. В прошлом году он не играл», — приводит слова Гарнетта аккаунт Legion Hoops в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Купер Флэгг стал автором достижения, которое покорялось в НБА лишь Леброну и Коби Брайанту.

