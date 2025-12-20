Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант выступил с критикой в адрес НБА, заявив, что душа игры в баскетбол исчезла

Кевин Дюрант выступил с критикой в адрес НБА, заявив, что душа игры в баскетбол исчезла
Комментарии

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант критично высказался о текущем состоянии лиги.

«Мне очень нравится нынешнее состояние НБА. Думаю, уровень таланта и мастерства достиг невиданных ранее высот. Но при этом мне кажется, что душа игры, когда мы не слишком задумываемся обо всей этой ерунде (СМИ и соцсети. — Прим. «Чемпионата»), исчезла. Всё стало слишком регламентировано, рутинно. Как вы сказали, иногда достаточно просто взять мяч и играть. Мы практически совсем не тренируемся. На тренировках мы точно не выкладываемся по полной», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

Материалы по теме
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android