Кевин Дюрант выступил с критикой в адрес НБА, заявив, что душа игры в баскетбол исчезла

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант критично высказался о текущем состоянии лиги.

«Мне очень нравится нынешнее состояние НБА. Думаю, уровень таланта и мастерства достиг невиданных ранее высот. Но при этом мне кажется, что душа игры, когда мы не слишком задумываемся обо всей этой ерунде (СМИ и соцсети. — Прим. «Чемпионата»), исчезла. Всё стало слишком регламентировано, рутинно. Как вы сказали, иногда достаточно просто взять мяч и играть. Мы практически совсем не тренируемся. На тренировках мы точно не выкладываемся по полной», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.