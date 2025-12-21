«Даже не преувеличиваю». Адетокунбо с восхищением вспомнил первую встречу с Коби Брайантом

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда, грек Яннис Адетокунбо с восхищением вспомнил первую встречу с легендарным Коби Брайантом.

«Он заходит, и, брат, я даже не преувеличиваю. Коби шёл ко мне навстречу и выглядел так, будто весь светился. Я не преувеличиваю. Коби шёл, будто в замедленной съёмке. Может быть, говоря об ауре, мы говорим об абсолютной ауре.

Я был просто поражён и думал: «Что я скажу?» Просто хотел поздороваться. Даже не знал, что ответить. И вот он подходит ко мне и спрашивает: «Привет, здоровяк, как дела?» Я говорю: «Нормально. Готов к тренировке?» — приводит слова Адетокунбо портал Basketball Network.