Главная Баскетбол Новости

Юдин поделился ожиданиями от матча «Локомотиав-Кубань» с «Пари НН»

Юдин поделился ожиданиями от матча «Локомотиав-Кубань» с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 21 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
«Пари НН» достаточно уверенно проводит последние матчи. После того, как вернулись травмированные игроки, они показывают достаточно сбалансированную и хорошую игру, особенно дома.

При подготовке к этому матчу обращаем большое внимание на интенсивность игры в защите. Работаем над тем, чтобы поднять моральный дух, потому что после поражения от «Зенита» это основное, с чем мы должны сейчас справиться.

Чтобы победить в Нижнем Новгороде, нам, прежде всего, нужно показать, на что мы способны. Начать игру с первой минуты и не раскачиваться полматча», — приводит слова Юдина официальный сайт краснодарской команды.

