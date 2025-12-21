Скидки
Козин поделился ожиданиями от матча «Пари НН» и «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде, начало — в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
«Мы играем с «Локомотивом» — одним из лидеров нашего чемпионата, входящим в топ-4. В сравнении с нашей прошлой встречей «Локо» сильно изменился: добавилось много иностранных игроков, немного поменялся и стиль игры.

Ожидаем очень тяжёлый матч. Наша задача — стараться демонстрировать более стабильную игру на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Козина официальный сайт турнира.

