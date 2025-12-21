Гомельский оценил возможность перехода игрока «Майами» Владислава Голдина в ЦСКА

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможном усилении ЦСКА российскими игроками. В частности, специалист оценил потенциальный переход в армейский клуб Владислава Голдина, который сейчас выступает в НБА за «Майами Хит».

— Как вы думаете, мог бы Влад Голдин в перспективе повторить путь Саши Кауна, который не смог построить карьеру в США? И, может быть, ещё кого из доступных россиян видите для ЦСКА в рамках Евролиги?

— Сейчас в США и в Европе играют как минимум 12 россиян. Все они молодые и очень перспективные. Но захотят ли они вернуться в Россию и подойдут ли они для ЦСКА, я не знаю. А Голдина я видел в игре всего два раза (один раз ещё в университетской команде). Вполне может быть, что он сможет быть полезным, если захочет вернуться, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

