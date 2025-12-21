Скидки
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал лучшего баскетболиста планеты

Владимир Гомельский назвал лучшего баскетболиста планеты
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно лучшего баскетболиста планеты.

– Йокич или Дончич – лучший баскетболист планеты?
– Йокич. Это моё субъективное мнение, – написал Гомельский.

Никола Йокич («Денвер Наггетс») в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к настоящему моменту принял участие в 26 матчах, где в среднем набирал 29,6 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 10,9 передачи.

Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») в этом сезоне сыграл в 19 матчах, в которых в среднем набирал 35,2 очка, делал девять подборов и 9,2 передачи.

