Владимир Гомельский назвал лучшего баскетболиста планеты

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно лучшего баскетболиста планеты.

– Йокич или Дончич – лучший баскетболист планеты?

– Йокич. Это моё субъективное мнение, – написал Гомельский.

Никола Йокич («Денвер Наггетс») в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к настоящему моменту принял участие в 26 матчах, где в среднем набирал 29,6 очка, совершал 12,3 подбора и отдавал 10,9 передачи.

Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») в этом сезоне сыграл в 19 матчах, в которых в среднем набирал 35,2 очка, делал девять подборов и 9,2 передачи.

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении: