Назван неожиданный клуб, в который может перейти Домантас Сабонис

«Шарлотт Хорнетс» может стать одной из команд, за которой стоит внимательно следить в контексте возможного обмена центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса. Об этом рассказал инсайдер Эван Сидери.

«Хорнетс» — скрытые претенденты, за которыми стоит наблюдать в возможном обмене Сабониса. У «Шарлотт» элитная атака, когда на площадке находятся одновременно Ламело Болл, Брэндон Миллер и Кон Нуппель. Приход Сабониса способен максимально раскрыть этот потенциал. Кроме того, у «Шарлотт» есть необходимые активы, чтобы сформировать сильное предложение для «Кингз», — написал Сидери на своей странице в социальных сетях.

Редкие кадры: легендарный Арвидас Сабонис и его сын Домантас: