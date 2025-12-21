Скидки
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
15:00 Мск
Баскетбол Новости

Денвер — Хьюстон, результат матча 21 декабря 2025, счет 101:115, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

31 очко Дюранта помогло «Хьюстону» обыграть «Денвер», у Йокича 25 очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА в котором «Денвер Наггетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 115:101.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Мюррэй - 16, Браун - 12, Валанчюнас - 10, Пикетт - 10, Джонс - 9, Хардуэй-младший - 8, Джонсон - 6, Строутер - 2, Тайсон - 2, Ннаджи - 1
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 31, Шеппард - 28, Смит II - 22, Томпсон - 16, Окоги - 9, Шенгюн - 8, Адамс - 1, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Капела, Грин

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 31 очко. Лучшую результативность в «Денвере» показал Никола Йокич, набрав 25 очков.

«Хьюстон» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Денвер» прервал победную серию из шести матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Хьюстон» встретится с «Сакраменто Кингз». «Денвер», в свою очередь, сыграет с «Ютой Джаз».

