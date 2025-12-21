31 очко Дюранта помогло «Хьюстону» обыграть «Денвер», у Йокича 25 очков

Завершился матч регулярного чемпионата НБА в котором «Денвер Наггетс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 115:101.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 31 очко. Лучшую результативность в «Денвере» показал Никола Йокич, набрав 25 очков.

«Хьюстон» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Денвер» прервал победную серию из шести матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата «Хьюстон» встретится с «Сакраменто Кингз». «Денвер», в свою очередь, сыграет с «Ютой Джаз».