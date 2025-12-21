28 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одолеть «Финикс» в НБА

В ночь с 20 на 21 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 38 очков при одном подборе и пяти передачах.

У «Голдэн Стэйт» лучшим стал разыгрывающий Стефан Карри — в его активе 28 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.

«Уорриорз» прервали трёхматчевую серию без побед и в следующем туре встретятся на своей площадке с «Орландо Мэджик». «Финикс» сыграет дома с «Лос-Анджелес Лейкерс».