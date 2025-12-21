Скидки
Главная Баскетбол Новости

Голден Стэйт Уорриорз — Финикс Санз, результат матча 21 декабря 2025, счет 119:116, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

28 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одолеть «Финикс» в НБА
Комментарии

В ночь с 20 на 21 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:116.

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 116
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Батлер - 25, Ричард - 20, Подзиемски - 11, Пост - 7, Пэйтон II - 5, Сантос - 5, Джексон-Дэвис - 5, Грин - 4, Спенсер - 4, Муди - 3, Мелтон - 2, Хилд
Финикс Санз: Букер - 38, Брукс - 22, Гиллеспи - 16, Игодаро - 10, Гудвин - 9, Данн - 7, О'Нил - 5, Буей - 5, Уильямс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 38 очков при одном подборе и пяти передачах.

У «Голдэн Стэйт» лучшим стал разыгрывающий Стефан Карри — в его активе 28 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.

«Уорриорз» прервали трёхматчевую серию без побед и в следующем туре встретятся на своей площадке с «Орландо Мэджик». «Финикс» сыграет дома с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
