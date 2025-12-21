Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», результат матча 21 декабря 2025, счет 103:88, НБА 2025-2026

36 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в дерби с «Клипперс»
Комментарии

В ночь на 21 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого «Лос-Анджелес Клипперс» на своей домашней арене «Интьют Доум» принимал коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» под руководством Джей Джей Редика. «Парусники» вышли из дерби Лос-Анджелеса победителями со счётом 103:88 (28:15; 26:24; 26:22; 23:27).

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 88
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Харден - 21, Коллинз - 17, Лопес - 11, Данн - 8, Зубац - 5, Сандерс - 4, Батюм - 3, Богданович - 2, Кристи, Миллер, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Ларэвиа - 12, Дончич - 12, Смит - 9, Хэйс - 8, Смарт - 5, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Тьеро, Винсент, Клебер, Хатимура

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который за 42 минуты на паркете сделал дабл-дабл — 32 очка, 12 подборов, три передачи, три перехвата, два блок-шота и три потери.

У «озёрников» отличился 40-летний Леброн Джеймс — 36 очков, четыре подбора, три передачи, два перехвата и три потери. Лука Дончич провёл на площадке 20 минут, набрав 12 очков, сделав пять подборов, две передачи и четыре потери.

Кевин Гарнетт призвал не голосовать за участие Леброна в Матче всех звёзд
