36 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в дерби с «Клипперс»

В ночь на 21 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого «Лос-Анджелес Клипперс» на своей домашней арене «Интьют Доум» принимал коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» под руководством Джей Джей Редика. «Парусники» вышли из дерби Лос-Анджелеса победителями со счётом 103:88 (28:15; 26:24; 26:22; 23:27).

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который за 42 минуты на паркете сделал дабл-дабл — 32 очка, 12 подборов, три передачи, три перехвата, два блок-шота и три потери.

У «озёрников» отличился 40-летний Леброн Джеймс — 36 очков, четыре подбора, три передачи, два перехвата и три потери. Лука Дончич провёл на площадке 20 минут, набрав 12 очков, сделав пять подборов, две передачи и четыре потери.