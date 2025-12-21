Единая лига: расписание матчей 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 21 декабря:

13:00 мск — ЦСКА — МБА-МАИ;

15:00 мск — «Уралмаш» — «Бетсити Парма»;

16:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 16 матчах 14 побед и два поражения. На второй строчке — УНИКС, у которого 14 побед при двух поражениях в 16 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при шести поражениях).