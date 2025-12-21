Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 21 декабря

Единая лига: расписание матчей 21 декабря
Комментарии

В воскресенье, 21 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 21 декабря:

13:00 мск — ЦСКА — МБА-МАИ;
15:00 мск — «Уралмаш» — «Бетсити Парма»;
16:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань».

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион — ЦСКА. У армейцев в 16 матчах 14 побед и два поражения. На второй строчке — УНИКС, у которого 14 побед при двух поражениях в 16 встречах. На третьей строчке — санкт-петербургский «Зенит» (11 побед при шести поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
«Зенит» показал зубы, а УНИКС — характер. Казанцев невозможно сломить дома
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android