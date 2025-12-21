НБА: результаты игр 21 декабря

В ночь на 21 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты матчей на 21 декабря:
«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:115;
«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 96:112;
«Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» — 121:114;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 128:109;
«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:86;
«Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» — 122:130;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 119:116;
«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 127:128 (ОТ);
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 93:98;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:88.