НБА: результаты игр 21 декабря

В ночь на 21 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей на 21 декабря:

«Денвер Наггетс» — «Хьюстон Рокетс» — 101:115;

«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 96:112;

«Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс» — 121:114;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс» — 128:109;

«Детройт Пистонс» — «Шарлотт Хорнетс» — 112:86;

«Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» — 122:130;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз» — 119:116;

«Юта Джаз» — «Орландо Мэджик» — 127:128 (ОТ);

«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 93:98;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:88.