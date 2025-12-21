Скидки
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Баскетбол

«Календарь на конец года нам выпал непростой». Трушкин — о матче МБА-МАИ с ЦСКА

Комментарии

32-летний тяжёлый форвард Владислав Трушкин, выступающий в клубе Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, высказался о матче с ЦСКА, который начнётся сегодня, 21 декабря, в 13:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«Календарь на конец года нам выпал непростой – после матча в Казани проверка ещё одним лидером. ЦСКА – это команда, по сути, без слабых мест. Армейцы сохранили свой чемпионский состав, точечно усилились, показывают очень качественный баскетбол. У нас есть определённые проблемы с составом, но мы не собираемся сдаваться. Ожидаем тяжёлой игры, будем отдавать все силы, чтобы на фоне столь сильного соперника выглядеть как минимум достойно. Дерби – это всегда интересно, поэтому сделаем всё, чтобы не разочаровать наших болельщиков», — приводит слова Трушкина пресс-служба команды.

