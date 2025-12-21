«Реал» U18 с Фроловым и Амосовым выиграл престижный турнир. Егор — в символической сборной

В субботу, 20 декабря, состоялся финальный матч в рамках турнира Ciudad de L'Hospitalet для команд U18 испанской лиги, в котором мадридский «Реал» сражался с «Басконией».

Баскетболисты «Реала», в составе которого находятся два россиянина — центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, одержали победу над «Басконией» со счётом 92:80 и стали обладателями трофея.

Фролов провёл на паркете 29 минут, записав в свой актив за это время 10 очков, семь подборов и шесть передач. Амосов за 22 минуты смог набрать 21 очко и сделать три подбора. Егор по итогам турнира был включён в символическую сборную.

Для Фролова эта победа стала второй кряду в турнире, что позволило ему повторить достижение Егора Дёмина, который также выиграл с мадридцами два финала.