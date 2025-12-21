Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидер МБА-МАИ выбыл на несколько недель

Лидер МБА-МАИ выбыл на несколько недель
Комментарии

34-летний российский профессиональный баскетболист Андрей Зубков, играющий на позиции тяжёлого форварда за команду Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, выбыл на несколько недель из-за травмы, о чём сообщили в клубе.

«Андрей Зубков пропустит несколько недель. Форвард МБА-МАИ получил повреждение на одной из тренировок. После углублённого обследования было выявлено растяжение связок колена. Желаем Андрею здоровья и ждём на паркете!» — написали в пресс-службе команды.

Сегодня, 21 декабря, в 13:00 по московскому времени МБА-МАИ встретится с действующим чемпионом турнира ЦСКА. МБА-МАИ на данный момент идёт на шестом месте в турнирной таблице, одержал девять побед при пяти поражениях.

Материалы по теме
«Календарь на конец года нам выпал непростой». Трушкин — о матче МБА-МАИ с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android