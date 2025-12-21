Лидер МБА-МАИ выбыл на несколько недель

34-летний российский профессиональный баскетболист Андрей Зубков, играющий на позиции тяжёлого форварда за команду Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, выбыл на несколько недель из-за травмы, о чём сообщили в клубе.

«Андрей Зубков пропустит несколько недель. Форвард МБА-МАИ получил повреждение на одной из тренировок. После углублённого обследования было выявлено растяжение связок колена. Желаем Андрею здоровья и ждём на паркете!» — написали в пресс-службе команды.

Сегодня, 21 декабря, в 13:00 по московскому времени МБА-МАИ встретится с действующим чемпионом турнира ЦСКА. МБА-МАИ на данный момент идёт на шестом месте в турнирной таблице, одержал девять побед при пяти поражениях.