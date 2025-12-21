«Нечего сказать». Леброн после игры с «Клипперс» отказался отвечать на вопрос о Крисе Поле

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джейс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», после поражения в дерби с «Лос-Анджелес Клипперс» (88:103) высказался об исключённом из состава «парусников» разыгрывающем Крисе Поле.

«Исключение Криса Пола? Нет, мне нечего сказать. Был ли я удивлён? Честно говоря, не мне это комментировать. Это не моё дело», — приводит слова Леброна журналист Дэйв Макменамин в социальной сети Х.

Крис Пол был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». В составе «Клипперс» выступал с 2011 по 2017 год и вернулся перед началом нынешнего сезона.