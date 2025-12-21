«Сделаем в следующих играх». Керр недоволен удалением Грина после фола Брукса на Карри

Главный тренер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр остался недоволен удалением форварда Дрэймонда Грина в сегодняшнем матче с «Финикс Санз» (119:116) после того, как судьи не удалили Диллона Брукса из «Финикса» в предыдущей игре за фол на Стефене Карри.

«Вот моё мнение. Теперь вам разрешено заранее планировать удар по любому шутеру, который остался беззащитным в момент броска. Теперь вы можете замахнуться на него и ударить, зная, что получите только неспортивный фол. Может быть, мы так и сделаем в следующих играх», — приводит слова Керра аккаунт KNBR в социальной сети Х.

В прошлом матче «воины» проиграли «Финиксу» со счётом 98:99.