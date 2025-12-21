«Сделаем в следующих играх». Керр недоволен удалением Грина после фола Брукса на Карри
Главный тренер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр остался недоволен удалением форварда Дрэймонда Грина в сегодняшнем матче с «Финикс Санз» (119:116) после того, как судьи не удалили Диллона Брукса из «Финикса» в предыдущей игре за фол на Стефене Карри.
НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 116
Финикс Санз
Финикс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Батлер - 25, Ричард - 20, Подзиемски - 11, Пост - 7, Пэйтон II - 5, Сантос - 5, Джексон-Дэвис - 5, Грин - 4, Спенсер - 4, Муди - 3, Мелтон - 2, Хилд
Финикс Санз: Букер - 38, Брукс - 22, Гиллеспи - 16, Игодаро - 10, Гудвин - 9, Данн - 7, О'Нил - 5, Буей - 5, Уильямс - 4, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
«Вот моё мнение. Теперь вам разрешено заранее планировать удар по любому шутеру, который остался беззащитным в момент броска. Теперь вы можете замахнуться на него и ударить, зная, что получите только неспортивный фол. Может быть, мы так и сделаем в следующих играх», — приводит слова Керра аккаунт KNBR в социальной сети Х.
В прошлом матче «воины» проиграли «Финиксу» со счётом 98:99.
НБА — регулярный чемпионат
19 декабря 2025, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
99 : 98
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Букер - 25, Брукс - 24, Гиллеспи - 16, О'Нил - 9, Гудвин - 9, Уильямс - 6, Данн - 4, Буей - 4, Игодаро - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 31, Подзиемски - 18, Карри - 15, Пост - 9, Грин - 7, Сантос - 6, Муди - 5, Хилд - 3, Куминга - 2, Мелтон - 2, Пэйтон II, Ричард, Карри, Джексон-Дэвис
Комментарии
