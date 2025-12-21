«Шесть классных игроков и ещё два на подхвате». Президент УНИКСа — о победе над «Зенитом»
Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв прокомментировал победу над «Зенитом» со счётом 88:75.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 24, Бингэм - 19, Рейнольдс - 16, Лопатин - 16, Швед - 8, Д. Кулагин - 5, Халилулаев, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
Зенит: Шаманич - 20, Фрейзер - 19, Вонле - 10, Рэндольф - 6, Жбанов - 5, Мартюк - 4, Димитриевич - 4, Карасёв - 3, Воронцевич - 2, Емченко - 2, Щербенев, Узинский
«Мы сегодня играли в усечённом составе: из иностранцев были только трое. По сути, были шесть классных баскетболистов и ещё два игрока на подхвате. Поэтому не думали, что шансы на успех высокие. Так что эта победа особенно дорога нам. Ребята выдержали.
Важно, что это была последняя домашняя игра в этом календарном году. Мы выиграли при своих трибунах, зал был заполнен. Так что успех в матче с «Зенитом» — наше поздравление с Новым годом для наших болельщиков», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».
