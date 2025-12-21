«Шесть классных игроков и ещё два на подхвате». Президент УНИКСа — о победе над «Зенитом»

Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв прокомментировал победу над «Зенитом» со счётом 88:75.

«Мы сегодня играли в усечённом составе: из иностранцев были только трое. По сути, были шесть классных баскетболистов и ещё два игрока на подхвате. Поэтому не думали, что шансы на успех высокие. Так что эта победа особенно дорога нам. Ребята выдержали.

Важно, что это была последняя домашняя игра в этом календарном году. Мы выиграли при своих трибунах, зал был заполнен. Так что успех в матче с «Зенитом» — наше поздравление с Новым годом для наших болельщиков», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».