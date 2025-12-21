Скидки
«Голден Стэйт Уорриорз» — самая богатая франшиза в баскетболе по версии Forbes в 2025-м

Комментарии

Журнал Forbes опубликовал рейтинг клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по рыночной стоимости в 2025 году. Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» занял первое место среди всех баскетбольных команд в мире, а также второе — среди всех спортивных франшиз, уступив «Даллас Ковбойс» из американского футбола.

Топ-10 самых дорогих клубов НБА по версии Forbes:

1. «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 11,0 млрд (2-е место в мире).
2. «Лос-Анджелес Лейкерс» — $ 10,0 млрд (5-е место в мире).
3. «Нью-Йорк Никс» — $ 9,75 млрд (6-е место в мире).
4. «Лос-Анджелес Клипперс» — $ 7,5 млрд (15-е место в мире).
5. «Бостон Селтикс» — $ 6,7 млрд (21-е место в мире).
6. «Чикаго Буллз» — $ 6,0 млрд (34-е место в мире).
7. «Хьюстон Рокетс» — $ 5,9 млрд (37-е место в мире).
8. «Майами Хит» — $ 5,7 млрд (40-е место в мире).
9. «Бруклин Нетс» — $ 5,6 млрд (43-е место в мире).
10. «Филадельфия Сиксерс» — $ 5,45 млрд (43-е место в мире).

