Баскетбол

«Могу называть своим домом». Егор Дёмин — о комфортности проживания в Бруклине

«Могу называть своим домом». Егор Дёмин — о комфортности проживания в Бруклине
Комментарии

Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий в НБА за «Бруклин Нетс», высказался о комфортности проживания в Нью-Йорке.

«Моя жизнь сейчас очень сильно изменилась, даже если сравнивать с прошлым годом в университете. Практически всё свободное время стараюсь тратить на восстановление и отдых. Матчи, перелёты, дорога – это отнимает очень много сил. Бывает, всё идёт не по плану. Например, мало кто знает, но наши последние поездки по Восточному побережью выдались невероятно сложными. И в Милуоки, и в Чикаго шёл сильный снегопад – из-за этого наш самолёт не мог вылететь. Приходилось часами сидеть в аэропорту, чтобы улететь домой.

Действительно я уже могу назвать Бруклин своим ДОМОМ. Понемногу обустраиваю квартиру, покупаю новые вещи. На Новый год ко мне приехала мама, я её очень ждал. Сразу стало тепло на душе, и настроение стало ещё лучше. Мама со мной была здесь, в Бруклине, и после драфта. Успели с ней сходить даже в русский ресторан на Брайтон-Бич, мне очень понравилась атмосфера, еда.

Вообще у «Бруклина» много связей с Россией, часто слышу русскую речь на матчах, даже есть кричалки и песни. В этом плане мне очень комфортно здесь», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

