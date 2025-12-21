«Серьёзная умственная игра». Президент Единой лиги — о баскетболе

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко во Всемирный день баскетбола высказался о том, почему эта игра является прекрасной для развития личности.

«Любовь к баскетболу прививается в школе. Когда впервые берёшь в руки мячик, когда впервые попадаешь в кольцо. Я точно помню, как первый раз попал в кольцо, классе в шестом — это было такое невероятное чувство. Потом наш учитель физкультуры, который хорошо играл в баскетбол, показал приём, когда смотришь в одну сторону, а пас отдаёшь в другую. Это такая мальчишеская история запала мне в душу, как и миллионам других ребят.

При этом, несмотря на кажущуюся простоту, баскетбол — это серьёзная умственная игра. Помимо физической нагрузки, требуются серьёзные умственные решения на площадке, и порой кажется, что ты не просто бегаешь, а ещё и в шахматы играешь. Это тот вид спорта, который делает человека лучше.

Отмечу, что игра развивается. Если раньше были матчи в основном «5 на 5», то сейчас и «3 на 3» — уже олимпийский вид спорта, на Играх будущего — «2 на 2». Есть «гаражный» баскетбол: кольцо к стене прибили, играете «1 на 1». Одна из моих любимых цитат принадлежит чемпиону мира Михаилу Ботвиннику. Когда он завоевал шахматную корону, был задан вопрос: «Если бы не шахматы, то какой вид спорта выбрали бы?» Он ответил, что баскетбол. Потому что это следующая игра после шахмат по принятию быстрых решений», — приводит слова Кущенко ТАСС.