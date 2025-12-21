Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА — МБА-МАИ, результат матча 21 декабря 2025, счет 97:58, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА с разницей в 39 очков разгромил МБА-МАИ в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 21 декабря, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором ЦСКА принимал МБА-МАИ. Действующие чемпионы одержали крупную победу со счётом 97:58 (21:9; 35:20; 22:14; 19:15).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 58
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Тримбл - 16, Астапкович - 15, Жан-Шарль - 13, Митрович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 8, Уэйр - 6, Ганькевич - 6, Кливленд - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Чадов - 2
МБА-МАИ: Воронов - 16, Барашков - 10, Исмаилов - 9, Зайцев - 6, Савков - 5, Личутин - 5, Падиус - 2, Балашов - 2, Огарков - 2, Платунов - 1, Трушкин, Певнев

Наиболее эффективным в составе победителей стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 16 очков, три подбора, шесть передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+21».

У МБА-МАИ лучшим стал опытный защитник Евгений Воронов — 16 очков, шесть подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+19».

После этой победы армейцы укрепили своё лидерство, одержав 15-ю победу в 17 матчах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Серьёзная умственная игра». Президент Единой лиги — о баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android