ЦСКА с разницей в 39 очков разгромил МБА-МАИ в Единой лиге

В воскресенье, 21 декабря, на стадионе «Баскет Холл Москва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором ЦСКА принимал МБА-МАИ. Действующие чемпионы одержали крупную победу со счётом 97:58 (21:9; 35:20; 22:14; 19:15).

Наиболее эффективным в составе победителей стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 16 очков, три подбора, шесть передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+21».

У МБА-МАИ лучшим стал опытный защитник Евгений Воронов — 16 очков, шесть подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+19».

После этой победы армейцы укрепили своё лидерство, одержав 15-ю победу в 17 матчах.