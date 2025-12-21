В «Лейкерс» объяснили, почему Лука Дончич не вышел на вторую половину матча с «Клипперс»

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснила, почему 26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич не вышел на паркет во второй половине матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (88:103).

В «Лейкерс» сообщили, что убрали Дончича с игры из-за ушиба левой ноги непосредственно перед началом второй половины. Тяжесть травмы и сроки возвращения Дончича на поле изначально не были ясны. Также неясно, когда он получил травму. Лука провёл на площадке 20 минут, набрав 12 очков, сделав пять подборов, две передачи и четыре потери.

У «озёрников» отличился 40-летний Леброн Джеймс — 36 очков, четыре подбора, три передачи, два перехвата и три потери.