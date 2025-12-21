Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Лейкерс» объяснили, почему Лука Дончич не вышел на вторую половину матча с «Клипперс»

В «Лейкерс» объяснили, почему Лука Дончич не вышел на вторую половину матча с «Клипперс»
Комментарии

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» объяснила, почему 26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич не вышел на паркет во второй половине матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (88:103).

НБА — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 88
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Харден - 21, Коллинз - 17, Лопес - 11, Данн - 8, Зубац - 5, Сандерс - 4, Батюм - 3, Богданович - 2, Кристи, Миллер, Браун
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Ларэвиа - 12, Дончич - 12, Смит - 9, Хэйс - 8, Смарт - 5, Вандербилт - 4, Кнехт - 2, Тьеро, Винсент, Клебер, Хатимура

В «Лейкерс» сообщили, что убрали Дончича с игры из-за ушиба левой ноги непосредственно перед началом второй половины. Тяжесть травмы и сроки возвращения Дончича на поле изначально не были ясны. Также неясно, когда он получил травму. Лука провёл на площадке 20 минут, набрав 12 очков, сделав пять подборов, две передачи и четыре потери.

У «озёрников» отличился 40-летний Леброн Джеймс — 36 очков, четыре подбора, три передачи, два перехвата и три потери.

Материалы по теме
Почти 41-летний Леброн по классике тащит один. Остальные в «Лейкерс» выбрали отдых
Почти 41-летний Леброн по классике тащит один. Остальные в «Лейкерс» выбрали отдых
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android