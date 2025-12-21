«Видел, как хромал к концу первой половины». Редик — о травме Дончича в матче с «Клипперс»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о травме 26-летнего словенского разыгрывающего Луки Дончича, из-за которой он не вышел на вторую половину матча с «Лос-Анджелес Клипперс» (88:103).

«Я видел, как он хромал к концу первой половины. Он подошёл ко мне в перерыве и сказал, что не может выйти в третьей четверти. У меня нет никакой другой информации», — приводит слова Редика ESPN.

Лука провёл на площадке 20 минут, набрав 12 очков, сделав пять подборов, две передачи и четыре потери. У «озёрников» отличился 40-летний Леброн Джеймс — 36 очков, четыре подбора, три передачи, два перехвата и три потери.