Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Баскетбол Новости

«Действует принцип: следующий выходит и играет». Леброн — о травме Дончича с «Клипперс»

«Действует принцип: следующий выходит и играет». Леброн — о травме Дончича с «Клипперс»
Комментарии

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», ответил, повлияла ли травма Луки Дончича на исход матча с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором «озёрники» потерпели поражение со счётом 88:103.

«Какими бы ни были обстоятельства, всегда действует принцип: следующий выходит и играет. Мы все профессионалы. И все должны быть готовы. Так что, очевидно, сегодня у нашей команды были очень сложные обстоятельства, но думаю, мы играли очень упорно и следовали своим принципам. Просто не справились», — приводит слова Леброна Джеймса ESPN.

