«Парма» обыграла в овертайме «Уралмаш» в уральском дерби в Единой лиге

В воскресенье, 21 декабря, на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал клуб «Бетсити Парма». Хозяева площадки проиграли гостям из Перми в овертайме со счётом 74:79 (18:30, 13:13, 13:19, 22:4, 8:13).

В составе хозяев отличился американский защитник Гарретт Нэвелс, в его активе 19 очков, девять подборов, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26». Центровой Тайрелл Нэльсон оформил дабл-дабл, на его счету 20 очков, 10 подборов, два перехвата, один блок-шот и одна потеря.

У гостей лучшим стал американский разыгрывающий Джален Адамс, за 11 секунд до конца овертайма реализовавший трёхочковый, гарантировавший победу пермякам. Он также набрал 24 очка, сделал шесть подборов, четыре передачи, один перехват и три потери.