Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уралмаш — Бетсити Парма, результат матча 21 декабря 2025, счет 74:79 ОТ, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Парма» обыграла в овертайме «Уралмаш» в уральском дерби в Единой лиге
Комментарии

В воскресенье, 21 декабря, на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого «Уралмаш» принимал клуб «Бетсити Парма». Хозяева площадки проиграли гостям из Перми в овертайме со счётом 74:79 (18:30, 13:13, 13:19, 22:4, 8:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 79
ОТ
Бетсити Парма
Пермский край
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 19, Далтон - 15, Риз - 6, Эллис - 5, Герасимов - 5, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Пынько, Петенев, Писклов, Халдеев
Бетсити Парма: Адамс - 24, Адамс - 16, Картер - 11, Свинин - 10, Шашков - 9, Сандерс - 6, Фирсов - 3, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров, Захаров

В составе хозяев отличился американский защитник Гарретт Нэвелс, в его активе 19 очков, девять подборов, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+26». Центровой Тайрелл Нэльсон оформил дабл-дабл, на его счету 20 очков, 10 подборов, два перехвата, один блок-шот и одна потеря.

У гостей лучшим стал американский разыгрывающий Джален Адамс, за 11 секунд до конца овертайма реализовавший трёхочковый, гарантировавший победу пермякам. Он также набрал 24 очка, сделал шесть подборов, четыре передачи, один перехват и три потери.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Серьёзная умственная игра». Президент Единой лиги — о баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android