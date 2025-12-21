Инсайдер ESPN предположил, в каких командах Леброн может продолжить выступать в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, в каких командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может продолжить играть 40-летний четырёхкратный чемпион НБА, выступающий на позиции лёгкого форварда, соотечественник Леброн Джеймс.

«Вижу, как Леброн играет за две команды, — в «Кливленде» и в «Лейкерс».

Он мог бы что-то ещё выстроить. Я мог бы это представить, но ему нечего доказывать. Ему ничего не нужно. И думаю, что Леброн может продолжать играть за «Лейкерс». Просто за $ 50 млн этого делать не будет», — приводит слова Уиндхорста портал Larry Brown Sports.