Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер ESPN предположил, в каких командах Леброн может продолжить выступать в НБА

Инсайдер ESPN предположил, в каких командах Леброн может продолжить выступать в НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, в каких командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может продолжить играть 40-летний четырёхкратный чемпион НБА, выступающий на позиции лёгкого форварда, соотечественник Леброн Джеймс.

«Вижу, как Леброн играет за две команды, — в «Кливленде» и в «Лейкерс».

Он мог бы что-то ещё выстроить. Я мог бы это представить, но ему нечего доказывать. Ему ничего не нужно. И думаю, что Леброн может продолжать играть за «Лейкерс». Просто за $ 50 млн этого делать не будет», — приводит слова Уиндхорста портал Larry Brown Sports.

Сейчас читают:
Почти 41-летний Леброн по классике тащит один. Остальные в «Лейкерс» выбрали отдых
Почти 41-летний Леброн по классике тащит один. Остальные в «Лейкерс» выбрали отдых
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android