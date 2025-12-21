Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с МБА-МАИ

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с МБА-МАИ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (97:58).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 58
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Тримбл - 16, Астапкович - 15, Жан-Шарль - 13, Митрович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 8, Уэйр - 6, Ганькевич - 6, Кливленд - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Чадов - 2
МБА-МАИ: Воронов - 16, Барашков - 10, Исмаилов - 9, Зайцев - 6, Савков - 5, Личутин - 5, Падиус - 2, Балашов - 2, Огарков - 2, Платунов - 1, Трушкин, Певнев

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли. Честно говоря, не ожидал такого количества и такой атмосферы, поэтому я счастлив этому факту. Наслаждался тем, что мы были очень серьезными с первой минуты матча до последней. Играли в хороший баскетбол, даже ошибки, которые мы совершали, были ошибками на правильном пути.

Знаю, что болельщики любят, когда команда переваливает за сотню в нападении, но для меня как тренера было гораздо важнее то, что мы не дали сопернику набрать 60», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба турнира.

Сейчас читают:
День баскетбола — время ЦСКА. Армейцы в праздник учинили разгром
День баскетбола — время ЦСКА. Армейцы в праздник учинили разгром
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android