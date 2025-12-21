Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА в матче с МБА-МАИ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (97:58).

«Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли. Честно говоря, не ожидал такого количества и такой атмосферы, поэтому я счастлив этому факту. Наслаждался тем, что мы были очень серьезными с первой минуты матча до последней. Играли в хороший баскетбол, даже ошибки, которые мы совершали, были ошибками на правильном пути.

Знаю, что болельщики любят, когда команда переваливает за сотню в нападении, но для меня как тренера было гораздо важнее то, что мы не дали сопернику набрать 60», — приводит слова Андреаса Пистиолиса пресс-служба турнира.