Партизан — Маккаби Тель-Авив: прямая трансляция матча 18-го тура Евролиги по баскетболу 2025/2026 начнется в 20:00

«Партизан» — «Маккаби» Т-А: прямая видеотрансляция матча Евролиги начнётся в 20:00
Комментарии

Сегодня, 26 декабря, в 20:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу сезона-2025/2026 между клубами «Партизан» (Сербия) и «Маккаби» Тель-Авив (Израиль).

Смотрите матч здесь:
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
87 : 112
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Партизан: Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Браун, Пэйн, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Лави, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Блатт

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
