Баскетбол

Главный тренер МБА-МАИ Карасёв объяснил, как необходимо побеждать ЦСКА

Главный тренер МБА-МАИ Карасёв объяснил, как необходимо побеждать ЦСКА
Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт поражения своей команды в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (58:97).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
97 : 58
МБА-МАИ
Москва
ЦСКА: Тримбл - 16, Астапкович - 15, Жан-Шарль - 13, Митрович - 12, Курбанов - 9, Руженцев - 8, Уэйр - 6, Ганькевич - 6, Кливленд - 4, Ухов - 3, Антонов - 3, Чадов - 2
МБА-МАИ: Воронов - 16, Барашков - 10, Исмаилов - 9, Зайцев - 6, Савков - 5, Личутин - 5, Падиус - 2, Балашов - 2, Огарков - 2, Платунов - 1, Трушкин, Певнев

«С такими командами, как ЦСКА, нужно защищаться все 40 минут. У нас есть пять-шесть человек, которые могут защищаться на этом, довольно высоком уровне. За счёт этого держимся, но очень много замен, мы проваливаемся, в эти точки сразу бьют. Безусловно, с такими командами надо попадать свободные броски, мячи из-под кольца. То ли это психологическая вещь, потому что сегодня было море промазанных свободных из-под кольца, море промазанных свободных атак с периметра. Понятно, ЦСКА оказывает давление все 40 минут, на грани фола, агрессивное давление, но мы всё рано находили эти атаки», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

