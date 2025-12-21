Главный тренер МБА-МАИ Карасёв объяснил, как необходимо побеждать ЦСКА

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался насчёт поражения своей команды в матче Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (58:97).

«С такими командами, как ЦСКА, нужно защищаться все 40 минут. У нас есть пять-шесть человек, которые могут защищаться на этом, довольно высоком уровне. За счёт этого держимся, но очень много замен, мы проваливаемся, в эти точки сразу бьют. Безусловно, с такими командами надо попадать свободные броски, мячи из-под кольца. То ли это психологическая вещь, потому что сегодня было море промазанных свободных из-под кольца, море промазанных свободных атак с периметра. Понятно, ЦСКА оказывает давление все 40 минут, на грани фола, агрессивное давление, но мы всё рано находили эти атаки», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.